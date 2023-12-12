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Сиквел «Дюны» станет самым длинным фильмом Дени Вильнева

Хронометраж второй части «Дюны» составит 2 часа 46 минут

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Warner Bros. Pictures

Вторая часть «Дюны» режиссера Дени Вильнева будет идти 2 часа 46 минут. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Сиквел станет самой длинной работой постановщика — до этого первенство в этой категории удерживал фильм «Бегущий по лезвию 2049», который шел 2 часа 44 минуты.

«Дюна 2» является экранизацией второй части литературной франшизы писателя Фрэнка Герберта. Известно, что в сценарии будет уделено больше внимания героине Чани в исполнении Зендеи. В сиквеле также вернутся артисты: Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард и Дэйв Баутиста.

Среди новых актеров — альбинос Остин Батлер в роли Фейда Раута; Кристофер Уокен в роли Императора; Флоренс Пью в роли принцессы Ирулан Коррино; Леа Сейду в роли леди Марго и Сухейла Якуб в роли Шишакли.

Сюжет второй части начнется с того места, на котором остановилась первая: Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) наконец достигнет Чани и объединит силы со Свободными, чтобы победить злых Харконненов.

Первоначально «Дюна: Часть вторая» должна была выйти в кинотеатрах 3 ноября, но была перенесена на 15 марта 2024 года из-за забастовки Гильдии актеров США.

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