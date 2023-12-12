Пугачеву просят выступить в Новый год перед россиянами

На сайте change.org появилась петиция, в которой певицу Аллу Пугачеву просят выступить в Новый год перед российской публикой.

«Нам невероятно повезло, что вы у нас есть. Долгие годы ваш голос, ваша сила, мудрость и красота спасали нас от невзгод даже в самые темные времена. И в этот Новый год мы, ваши многочисленные верные поклонники, как никогда нуждаемся в вашем свете», — начинается обращение.

Поклонники артистки просят Пугачеву записать новогоднее обращение для россиян и выложить его в открытых источниках — «чтобы каждый посмотрел честное и душевное обращение от важного и дорогого человека». На данный момент петицию подписали чуть больше 1,5 тыс. человек.

Весной 2022 года артистка уехала с семьей из России в Израиль. В мае 2023 года она прилетала в столицу РФ, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным. В начале ноября этого года певица снова приезжала в Россию на несколько дней.

11 ноября Пугачева обратилась к своим критикам, назвав их «завистниками и клеветниками». Она пояснила, что именно про них шла речь в ее прошлогоднем посте о «рабах и холопах», а не про народ РФ, который стал «заложником» сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что певицу Наталью Штурм сбила машина.