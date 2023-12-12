Известный британский пианист анонсировал концерты в России

Известный британский пианист Фредерик Кемпф анонсировал три концерта в России в декабре. Об этом сообщает ТАСС

15 декабря сольный концерт Кемпфа пройдет в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии, а 16 декабря он выступит с академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии под управлением Димитриса Ботиниса в Большом зале в рамках фестиваля «Площадь искусств» памяти Юрия Темирканова.

«Я не мог отказаться от такого предложения, всегда восхищался Юрием Хатуевичем, наши совместные выступления с маэстро в разных странах мира были счастьем, любил его большое сердце, мощь и теплоту, исходившую из каждого музыкального произведения, к которому маэстро прикасался», — сказал музыкант.

Кемпф завершит тур по России 17 декабря в Москве концертом в историко-культурном центре «Соборная палата».

«Не собираюсь прекращать концерты в России и готовлюсь приехать в сентябре 2024 года на встречу со зрителями Екатеринбурга и Перми», — пообещал он.

Известно, что из-за лояльного отношения пианиста к России шведская звукозаписывающая компания BIS records расторгла многолетний контракт с ним, также были отменены его гастроли по Великобритании.

Накануне немецкого дирижера Юстуса Франца отстранили от фестиваля в Германии из-за связей с Россией.

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