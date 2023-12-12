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Сестра Гуфа сообщила, что больше не ведет дела рэпера

Сестра Гуфа Долматова заявила, что больше не занимается концертными делами рэпера

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Сестра рэпера Алексея Долматова (Гуфа) Ольга сообщила в Telegram-канале, что больше не будет заниматься делами своего брата.

Долматова отметила, что Гуф теперь сам решает связанные с работой вопросы. Из-за того сестра рэпера больше не сможет давать информацию по концертам артиста. Она уточнила, что дальнейшее их сотрудничество также остается под вопросом.

«Я, понимая его состояние, категорически против выступления. Ему надо сейчас позаботится о своем здоровье и дать этот концерт весной, после лечения. Но по сложившимся обстоятельствам, я больше не веду дела своего брата. И решать будет концерт или нет, будет он сам», — рассказала Долматова.

29 ноября рэпер Гуф опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к бывшей жене, модели и блогерше Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой Королева проживала с дочерью Тиной на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. Рэпер заявлял, что лично оплатил проживание экс-супруги, но сама модель это опровергла.

Позже Королева пожаловалась, что Гуф угрожает жизни ее ребенка. Она призналась, что намерена через суд лишить рэпера родительских прав.

Ранее бывшая жена Гуфа Юлия Королева заявила, что рэпер платил алименты три раза.

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