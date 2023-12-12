Дженнифер Энистон отказалась от правил новой этики на съемках секс-сцены

Актриса Дженнифер Энистон рассказала, как отказалась от правил новой этики в Голливуде на съемках секс-сцены с Джоном Хэммом в третьем сезоне «Утреннего шоу». Ее цитирует Variety.

По словам 54-летней Энистон, она отказалась от присутствия на площадке координатора интимных сцен, который должен следить за комфортом всех участников процесса. Актриса уточнила, что ей было достаточно присутствия режиссера — Мими Ледер.

«Я не чувствовала дискомфорта. И Джон был таким джентльменом. В каждом движении, перед каждым дублем спрашивал, в порядке ли я», — вспоминает она.

Энистон добавила, что сцена была хорошо поставлена, ей нравились музыка и свет, поэтому подготовки не требовалось.

Также актриса напомнила, что привыкла к старому способу съемки.

«Меня спросят, в порядке ли я, а я скажу — ай, это слишком неловко! Мы опытны. Мы можем разобраться сами. И у нас была Мими», — заключила она.

По сюжету сериала Энистон играет телеведущую по имени Алекс Леви, в новом сезоне она сыграла в эротической сцене с Хэммом, который исполнил роль миллиардера Пола Маркса.

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