Люся Чеботина рассказала о травле: «Стала костью в горле»

Певица Люся Чеботина заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что против нее организовали травлю.

Чеботина отметила, что последние полгода в сети все чаще стали появляться слухи, которые выставляют ее в негативном ключе. Также она стала замечать, что ее фразы вырываются из контекста и преподносятся совершенно по-другому. Артистка предположила, что стала у кого-то «костью в горле». По мнению Чеботиной, кто-то платит за то, чтобы у нее ухудшилась репутация.

«Монтируют фейковые видео с выступлений. Монтируют так, будто я пою под плюс… Только люди, которые это делают, словно не задумываются о том, что в этом мире всё возвращается. Добро возвращается добром, а зло — злом. Я люблю свое дело и люблю своего слушателя. И искренне надеюсь и верю, что никто из «моих» этому не верит», — заявила певица.

Чеботина начала карьеру в 2015 году, когда стала участницей украинской версии шоу «Голос». Она выпустила свой дебютный альбом «Безлимитная любовь» в 2019-м.

В декабре Чеботина назвала тренд на русскую моду одним из главных факторов, почему песня Кати Лель «Мой мармеладный» стала так популярна на Западе.

Ранее Люся Чеботина назвала Даву нарциссом.