Выставка советской живописи «Свет и воздух» откроется в Петербурге

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков (МИСП, структурное подразделение ЦВЗ «Манеж») откроется масштабный художественный проект «Свет и воздух. Традиции импрессионизма в советской живописи». Об этом сообщила пресс-служба «Манежа».

«Впервые в российской выставочной практике советское искусство рассматривается сквозь опыт культурного мышления, вкуса и эстетики импрессионизма», — рассказывают организаторы.

Среди художников, произведения которых вошли в экспозицию, — Юрий Пименов, Петр Вильямс, Игорь Грабарь, Борис Иогансон, Владимир Лебедев, Роберт Фальк, Исаак Бродский, Петр Осолодков, Евсей Моисеенко и другие. Впервые в Петербурге покажут картины авторов, выпавших из оборота научного исследования — Александра Исупова, Михаила Демидова, Виктора Мея, Ирины Бройдо, Эльбейя Рзакулиева и др.

«Экспозиция разрушает укоренившиеся в сознании устойчивые стереотипы о тотальном господстве «социалистического реализма», лишенного каких-либо признаков жизни. Советские мастера, по крайней мере многие из них, ставили себе и разрешали собственные творческие задачи, переводя общественные идеалы в энергию индивидуальных художественных возможностей и интересов, в язык живописной поэтики. Импрессионизм, система его приемов стали для многих советских мастеров своеобразным источником вдохновения, могучим импульсом для внутреннего раскрепощения, для выражения личностных живописных ощущений и эмоциональных настроений», — говорит Марина Джигарханян, директор МИСП.

Экспозиция выставки состоит из четырех самостоятельных разделов: пейзаж, портрет, труд, отдых, выстроенных в соответствии с представляемыми темами.

Выставка, более 100 работ для которой предоставили 27 российских музеев, откроется 18 декабря 2023 года в 18.00.

Ранее Луганская народная республика (ЛНР) и Чечня продемонстрировали свои достижения на выставке-форуме «Россия», на экспозиции прошли дни этих двух регионов.