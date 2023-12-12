Найдена неочевидная польза «Слова пацана» для школьников

Российский журналист, писатель Евгений Вышенков нашел неочевидную пользу сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана» для школьников. Его цитирует «Фонтанка».

По его словам, сериал показывает, что входящие в криминальный мир ради денег и популярности у женщин люди платят за это своей жизнью.

«И этот фильм, конечно, надо показывать. Не вырванными из контекста тридцатисекундными роликами, что пересылаются одноклассникам, а целиком. Смотрим внимательно — становится понятно, что в нем очерчен путь к разрушению», — пояснил он.

Он напомнил финал «Крестного отца», в котором мафиози Майкл Корлеоне теряет дочь. По мнению Вышенкова, сериал ставит перед человеком вопрос — готов ли он не играть в преступность, а быть преступником, при этом рискуя жизнями любимых людей.

Накануне Роскомнадзор не выявил нарушений законодательства в «Слове пацана». В РКН на сериал жаловалась омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее мнению, проект нижегородского режиссера Жоры Крыжовникова «романтизирует бандитизм» и формирует у молодежи «ложные представления о криминальном мире».

Ранее показ фильма Александра Сокурова отменили в Петербурге.