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Найдена неочевидная польза «Слова пацана» для школьников

Писатель Вышенков: в сериале «Слово пацана» очерчен путь к разрушению

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Тумач Продакшн

Российский журналист, писатель Евгений Вышенков нашел неочевидную пользу сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана» для школьников. Его цитирует «Фонтанка».

По его словам, сериал показывает, что входящие в криминальный мир ради денег и популярности у женщин люди платят за это своей жизнью.

«И этот фильм, конечно, надо показывать. Не вырванными из контекста тридцатисекундными роликами, что пересылаются одноклассникам, а целиком. Смотрим внимательно — становится понятно, что в нем очерчен путь к разрушению», — пояснил он.

Он напомнил финал «Крестного отца», в котором мафиози Майкл Корлеоне теряет дочь. По мнению Вышенкова, сериал ставит перед человеком вопрос — готов ли он не играть в преступность, а быть преступником, при этом рискуя жизнями любимых людей.

Накануне Роскомнадзор не выявил нарушений законодательства в «Слове пацана». В РКН на сериал жаловалась омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее мнению, проект нижегородского режиссера Жоры Крыжовникова «романтизирует бандитизм» и формирует у молодежи «ложные представления о криминальном мире».

Ранее показ фильма Александра Сокурова отменили в Петербурге.

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