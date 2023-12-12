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Показ фильма Александра Сокурова отменили в Петербурге

В Петербурге отменили показ новой версии фильма Сокурова «Александра»

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Proline-film

В Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора» отменили премьерный показ новой цифровой версии фильма «Александра» Александра Сокурова. Об этом сообщается в Telegram-канале кинематографиста.

Показ должен был состояться 12 декабря. Причины отмены не сообщаются.

«Сделаем это чуть позже и в другом месте», — пообещал Сокуров.

Действие картины разворачивается в Чечне в начале 2000-х годов. По сюжету пожилая женщина Александра Николаевна приезжает навестить внука-офицера и несколько дней гостит у него в военной части.

Фильм вышел еще в 2007 году, главные роли в нем исполнили Галина Вишневская, Василий Шевцов и Раиса Гичаева. Премьера картины состоялась на 60-м Каннском фестивале. Фильм был снят на пленку, из-за демонстрация его в кинотеатрах, оснащенных современными проекторами, была невозможна. Поэтому Сокуров решил создать цифровую версию.

Накануне Сокуров опроверг сообщения СМИ о том, что он решил завершить свою карьеру. Как указал режиссер, он говорил, что у него именно отсутствует возможность работать сейчас в России.

Ранее Ирина Безрукова заболела тропической лихорадкой в Таиланде.

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