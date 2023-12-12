Юлия Пересильд стала лауреатом премии «Звезда театрала»

Церемония награждения престижной премией зрительских симпатий «Звезда театрала» прошла в понедельник в театре имени Вахтангова в Москве. Лучшим спектаклем была признана постановка «Зойкина квартира» в Театре имени Пушкина, а лучшим режиссером — Владимир Панков, сообщает ТАСС.

В различных актерских категориях победителями стали Евгения Добровольская, Юлия Пересильд, Игорь Костолевский и Иван Янковский.

Всего было вручено награды в 18 категориях, из которых 17 были определены зрителями через интернет-голосование, а трех «Легенд сцены» выбрала редакция журнала «Театрал» и утвердил общественный совет премии.

На сцене Вахтанговского театра премию в номинации «Легенда сцены» получил народный артист РФ Василий Бочкарев. Народная артистка РСФСР Людмила Максакова и народная артистка РФ Ольга Яковлева также стали обладательницами этой премии.

Ранее стало известно, что у Театра Российской армии спустя три года после ухода Бориса Морозова появился главный режиссер. Им стал народный артист РФ, ведущий актер «Ленкома Марка Захарова» Александр Лазарев. До этого он отказался от должности председателя Союза театральный деятелей, сославшись на то, что ему уже предложили работу в театре. Артистка Светлана Немоляева, мать режиссера, рассказала, что назначение долго хранили в тайне. Сам Лазарев заявил о планах «работать на два дома» и пообещал «ничего не ломать» в театре армии.

Ранее нобелевский лауреат по литературе сделал описку в слове «литература».