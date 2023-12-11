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Владимир Кузьмин выступит на новогоднем концерте в Москве

Новогодний концерт рок-музыканта Владимира Кузьмина пройдет 17 декабря

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В Москве состоится специальный новогодний концерт рок-музыканта Владимира Кузьмина. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы мероприятия.

Выступление Кузьмина пройдет 17 декабря в банкетном зале Известия Hall. Зрителей ждет предновогодняя атмосфера, музыкальные сюрпризы и известные хиты артиста.

Владимир Кузьмин начал свою карьеру в 1976 году, когда вступил в вокально-инструментальный ансамбль «Надежда». Артист получил свою первую популярность в группе «Карнавал», которую сформировал в 1979 году. С 1982 по 1985 год музыкант выступал в коллективе «Динамик». В 1986-м он начал сотрудничать с Аллой Пугачевой. В этом году они спели дуэтом композицию Игоря Николаева «Две звезды».

Кузьмин также писал песни для Пугачевой. В конце 1986 года они записали совместный сплит-альбом «Он, она и дождь», который должен был выйти в 1987 году. Однако альбом так и не вышел, поскольку Кузьмин и Пугачева резко прекратили сотрудничество. С 1987 по 1992-й музыкант выступал в группе «Динамик». В 1993 году Кузьмин начал записывать сольные концертные и студийные альбомы.

Ранее рок-группа «Ария» анонсировала специальное новогоднее шоу — собственный «Новогодний огонек».

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