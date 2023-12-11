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Критиковавший СВО телеведущий вернулся к работе на телевидении

Телеведущий Антон Зайцев вернулся на «Пятницу» после критики СВО

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Anton_zaytsev6/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущий Антон Зайцев вернулся к работе на телевидении. Как сообщает «Абзац», критиковавший СВО шоумен снова работает в передаче о путешествиях «Пробный переезд» на «Пятнице».

В июне 2022 года Зайцев выложил ролик на своей странице в социальной сети, где признался, что молчал несколько месяцев о своей позиции относительно спецоперации России на Украине из-за страха потерять работу. Он сожалел, что за три года он не смог показать соотечественникам пример созидания, а не разрушения, и сказал, что переживает за своих знакомых с Украины.

В анонсе шоу «Пробный переезд» Зайцев планирует путешествовать по России вместе с соведущей.

Накануне на Первом канале нашли замену шоумену Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом), который до отъезда из России вел передачу о талантливых детях «Лучше всех!». На роль ведущей, которая интервьюирует талантливых детей, выбрали Жанну Бадоеву.

Ранее рэпер Птаха рассказал о своем герое в фильме «Брат 3».

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