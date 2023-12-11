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«Чебурашка» вошел в топ-10 популярных на Украине фильмов

Google: в топ-10 самых популярных на Украине фильмов вошел «Чебурашка»

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Поисковый сервис Google опубликовал подборку самых популярных запросов среди украинских пользователей. Об этом сообщил канал 24tv.ua.

Выяснилось, что среди фильмов украинцы больше всего интересовались новой работой режиссера Кристофера Нолана — фильмом об американском ученом Роберте Оппенгеймере «Оппенгеймер».

В топ-10 также вошли самый кассовый фильм в истории украинского проката «Мавка. Лесная песня» и еще одна украинская работа — трагикомедия Антонио Лукича «Люксембург, Люксембург». На девятом месте по количеству поисковых запросов оказался российский фильм «Чебурашка» — самый кассовый фильм в истории российского кино.

Также в топ вошли «Аватар 2: Путь воды», «Форсаж 10», «Джон Уик 4», «Барби», «Пять ночей у Фредди» и «Стражи галактики 3».

Среди сериалов украинцы больше всего интересовались сериалом «Уэнздей» режиссеров Тима Бертона, Альфреда Гофа и Майлза Миллара. В топ-10 также попал украинский сериал «Домик на счастье» (четвертый сезон) и российский сериал «Слово пацана», поднявшийся на седьмое место.

В начале 2023 года украинские издания сообщали, что в школах Киева появился плакат с перечеркнутым изображением Чебурашки. На плакате персонажа назвали «оккупантом» и предложили переехать в Россию всем, кто положительно относится к Чебурашке.

Ранее Крис Рок отказался вести «Золотой глобус».

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