«Чебурашка» вошел в топ-10 популярных на Украине фильмов

Поисковый сервис Google опубликовал подборку самых популярных запросов среди украинских пользователей. Об этом сообщил канал 24tv.ua.

Выяснилось, что среди фильмов украинцы больше всего интересовались новой работой режиссера Кристофера Нолана — фильмом об американском ученом Роберте Оппенгеймере «Оппенгеймер».

В топ-10 также вошли самый кассовый фильм в истории украинского проката «Мавка. Лесная песня» и еще одна украинская работа — трагикомедия Антонио Лукича «Люксембург, Люксембург». На девятом месте по количеству поисковых запросов оказался российский фильм «Чебурашка» — самый кассовый фильм в истории российского кино.

Также в топ вошли «Аватар 2: Путь воды», «Форсаж 10», «Джон Уик 4», «Барби», «Пять ночей у Фредди» и «Стражи галактики 3».

Среди сериалов украинцы больше всего интересовались сериалом «Уэнздей» режиссеров Тима Бертона, Альфреда Гофа и Майлза Миллара. В топ-10 также попал украинский сериал «Домик на счастье» (четвертый сезон) и российский сериал «Слово пацана», поднявшийся на седьмое место.

В начале 2023 года украинские издания сообщали, что в школах Киева появился плакат с перечеркнутым изображением Чебурашки. На плакате персонажа назвали «оккупантом» и предложили переехать в Россию всем, кто положительно относится к Чебурашке.

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