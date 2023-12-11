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Владимир Девятов купил 15-летнему сыну квартиру

Певец Владимир Девятов купил сыну квартиру за 10 миллионов рублей

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НТВ

Певец Владимир Девятов сообщил в шоу «Звезды сошлись», что приобрел 15-летнему сыну Ивану недвижимость.

Девятов купил однокомнатную квартиру на юге Москвы. Недвижимость сына артиста площадью 35 квадратных метров стоила десять миллионов рублей.

Певец не хотел покупать квартиру в новостройке, поэтому приобрел вторичное жилье. Среди обязательных условий при подборе недвижимости были тихие соседи, балкон и чтобы не надо было тратиться на ремонт.

Девятов-младший планирует сделать ремонт в квартире. Он собирается оформлять стены и мебель в основной комнате в морском стиле. Однако в ближайшее время сын артиста переезжать не хочет. Он объяснил, что в этом нет нужды. Пока он планирует сдавать жилье.

Девятов согласился, что рано так «баловать» сына и покупать ему собственное жилье, однако он может себе это позволить.

«Я понимаю, но так сошлась ситуация. Ну что, она будет стоять, ничего страшного. Какая разница? <…> Она же не будет дешеветь. Мы взяли три месяца назад, а сейчас она подорожала приблизительно на восемь процентов. Деньги мы не теряем», — заявил музыкант.

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