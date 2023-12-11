Звезда «Фабрики звезд» Кабанов бросил пить после обвинений Сати Казановой

Бывший участник «Фабрики звезд», певец Алексей Кабанов на шоу «Секрет на миллион» заявил, что уже полгода не притрагивается к спиртному.

«Сейчас я уже почти полгода в завязке. Пару-тройку месяцев назад что-то было. Я не из тех персонажей, которые зашиваются или кодируются, просто для себя решил, что нужно сделать паузу, мозг хотя бы прочистить», — подчеркнул Кабанов.

По словам музыканта, тяга к спиртному не раз оборачивалась для него финансовыми проблемами. Кабанов вспомнил, как во времена популярности группы «Корни» пропустил два концерта коллектива и получил штраф в $16 тысяч. Певец объяснил это тем, что экипаж самолета отказался перевозить слишком пьяного артиста. О проблемах с алкоголем у артиста говорила еще его бывшая возлюбленная Сати Казанова.

«Леша не выпившим не бывает. Это определенная травма молодого человека, которого отвергли, поэтому он хранит такую обиду. Я могла бы много нелицеприятных вещей о нем рассказать, но не буду этого делать», — жаловалась певица.

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