Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Фабрики звезд» Кабанов бросил пить после обвинений Сати Казановой

Певец Алексей Кабанов признался, что уже полгода не пьет спиртное

close
100%
РИА «Новости»

Бывший участник «Фабрики звезд», певец Алексей Кабанов на шоу «Секрет на миллион» заявил, что уже полгода не притрагивается к спиртному.

«Сейчас я уже почти полгода в завязке. Пару-тройку месяцев назад что-то было. Я не из тех персонажей, которые зашиваются или кодируются, просто для себя решил, что нужно сделать паузу, мозг хотя бы прочистить», — подчеркнул Кабанов.

По словам музыканта, тяга к спиртному не раз оборачивалась для него финансовыми проблемами. Кабанов вспомнил, как во времена популярности группы «Корни» пропустил два концерта коллектива и получил штраф в $16 тысяч. Певец объяснил это тем, что экипаж самолета отказался перевозить слишком пьяного артиста. О проблемах с алкоголем у артиста говорила еще его бывшая возлюбленная Сати Казанова.

«Леша не выпившим не бывает. Это определенная травма молодого человека, которого отвергли, поэтому он хранит такую обиду. Я могла бы много нелицеприятных вещей о нем рассказать, но не буду этого делать», — жаловалась певица.

Ранее Киркоров рассказал, как поддерживает молодых артистов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами