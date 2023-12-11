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Гуф намерен раскрыть суть конфликта с Королевой на интервью с Собчак

Рэпер Гуф признался, что хочет рассказать о скандале с бывшей женой у Собчак

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Рэпер Гуф в прямом эфире Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что намеревается рассказать о конфликте со своей экс-супругой Юлией Королевой на интервью у Ксении Собчак.

Во время общения с другой своей бывшей женой Айзой рэпер заявил, что хочет пойти на интервью к Собчак, чтобы «все-все-все все знали». Он высказался о мужчине, которого обозвал нецензурным словом и заявил, что хочет, чтобы об этом человеке узнали все на Пхукете. Предположительно, речь идет о возможном любовнике бывшей жены Гуфа.

29 ноября рэпер Алексей Долматов (Гуф) опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к бывшей жене Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой Королева проживает с дочерью Тиной на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. На видео музыкант разговаривает с охранником на английском языке. Он потребовал от мужчины впустить его в дом.

В тот же день Долматов вышел в прямой эфир в социальных сетях, где обвинил бывшую жену в том, что она изменяла ему, пока тот был в рехабе. Сама Королева опровергла это.

Ранее Дайнеко рассказала, как познакомила дочь со своим возлюбленным.

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