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Названа причина госпитализации Александры Пахмутовой

Mash: у композитора Пахмутовой обнаружили коронавирус

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Илья Питалев/РИА «Новости»

У композитора Александры Пахмутовой обнаружили COVID-19. Telegram-канал Mash сообщает, что состояние артистки оценивается как средней степени тяжести.

Сейчас композитор находится в инфекционном отделении с жалобами на боль в горле, кашель и высокую температуру. На фоне осложнений у Пахмутовой развился сухой плеврит и проблемы с сердцем.

7 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что Пахмутова экстренно госпитализирована в Москве. По данным канала, у 94-летней пианистки мог случиться сердечный приступ. В публикации утверждается, что Пахмутова сама обратилась к врачам из-за плохого самочувствия, в поликлинике врачи якобы поставили предварительный диагноз и вызвали скорую помощь.

Во вторник, 5 декабря, композитор встречалась с детьми из Тверской области в подмосковном санатории «Снегири» и играла для них на рояле.

В сентябре 2023 года не стало супруга Александры Пахмутовой, поэта-песенника Николая Добронравова. Они прожили вместе 67 лет.

Ранее Сергей Лазарев пожелал Лере Кудрявцевой скорейшего выздоровления.

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