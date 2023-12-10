Карина Нигай обвинила Бузову и Даву в пиар-романе

Блогерша и дизайнер Карина Нигай считает, что певица Ольга Бузова и блогер Дава на самом деле не возобновили отношения, несмотря на слухи о новом романе экс-пары. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Думаю, для Давы это просто какой-то пиар-роман», — заявила Нигай.

Модель и блогерша Мария Погребняк, в свою очередь также не верит в отношения звезд. Она добавила, что пока слышит от Давы только слова, но он не предпринимает никаких действий, которые способы вернуть Бузову.

Недавно певица Люся Чеботина заподозрила, что Дава и Бузова сошлись. Она уточнила, что это ее предположение. Однако певица уверена, что Дава посещал недавние концерты Бузовой не с дружеским визитом.

В октябре сообщалось, что Бузова и Дава снялись вместе в реалити-шоу «Сокровища императора», звезды впервые появились на одном проекте после расставания. Съемки проходили в Китае. После участия в проекте Дава снова подписался на соцсети певицы. Он активно ставит ей «лайки», чем вызвал подозрения у подписчиков экс-пары.

Затем Филипп Киркоров признался, что приложил усилия для примирения Бузовой и Давы на съемках шоу «Сокровища императора». Артист считает, что ему удалось свести экс-возлюбленных.

Ранее певица Виктория Дайнеко попросила не поздравлять ее с беременностью.