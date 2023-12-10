Информацию об аресте счетов компании Никиты Михалкова назвали ложной

В пресс-службе режиссера Никиты Михалкова опровергли информацию об аресте ФНС счетов компании ООО «Темино-Лесное». Об этом сообщает РИА Новости.

«Данная информация не соответствует действительности. Компания ООО «Темино-Лесное» работает в штатном режиме», — заявил представитель Михалкова.

Недавно Telegram-канал Mash сообщал, что налоговая арестовала счета компании Никиты Михалкова. Telegram-канал отмечал, что о претензиях к ООО «Темино-Лесное» неизвестно, однако ФНС арестовала расчетный счет компании в «Инкаробанке».

По данным Mash, фирма арендовала 30 тыс. гектаров в Павловском районе Нижегородской области. До этого она через суд добилась уменьшения платы за участок с 4 млн руб. в год до 366 тыс.

Недавно налоговая заблокировала счета бара Насти Ивлеевой. По данным Super, ФНС приостановила операции по счетам ООО «Блеск» еще 16 ноября 2023 года. Информация до сих пор актуальна. Причиной этому стало непредставление налоговой декларации. Ивлеева владеет 20% ООО «Блеск», остальные 80% принадлежат бизнесмену Александру Пичугину.

Ранее Михалков предложил платить миллион долларов за победу в аналоге «Оскара».