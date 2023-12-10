Подруга Пугачевой раскритиковала Галкина из-за эмиграции супругов

Портниха Аллы Пугачевой Любовь Аксенова винит супруга Примадонны Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в том, что артистка эмигрировала из России. Ее слова передает mk.ru.

«Она же понимает, что у них двое детей. Ей надо было в первую очередь о них думать! Алла считает, что отец есть отец. И он должен воспитывать их», — подчеркнула подруга исполнительницы.

По словам Аксеновой, Пугачева начала отношения с Галкиным, потому что комик обладает харизмой, способной «запудрить мозги». При этом портниха добавила, что в окружении артистки всегда находилось много привлекательных мужчин.

»Илья Резник — потрясающий мужчина. Он — очень положительный парень, внимательный. Помню, Алла только ремонт сделала в квартире, и я как раз пришла к ней. Приехал [Раймонд] Паулс из Риги, Резник был — настолько трогательная встреча у них получилась! Как они разговаривали между собой – заслушаешься!» — вспомнила женщина.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Галкин вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала СВО. В России Галкина признали иноагентом из-за «осуществления политической деятельности».

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