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Филипп Киркоров рассказал об умном доме собственного производства

Певец Филипп Киркоров заверил, что сам разработал макет своего умного дома

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Певец Филипп Киркоров в беседе с PROZvezd признался, что лично разработал макет своего умного дома.

«Я сам разрабатывал конструкцию, я же конструктор. Все будет сделано по моим чертежам и схемам. Могу сказать абсолютно точно: такого второго в мире больше не будет», — подчеркнул Киркоров.

При этом музыкант посетовал, что ремонт особняка влетит ему в круглую сумму. Большая часть средств, по словам Киркорова, уйдет на сантехнику. Музыкант похвастался, что планирует приобрести инновационный китайский унитаз, который сможет измерять температуру тела и давление.

Исполнитель также опроверг слухи об обиде на коллегу по эстраде Любовь Успенскую. Киркоров заверил, что не обижается на женщин, так как привык к особенностям дамской натуры.

«Они так устроены. У них такие натуры – экстравагантные, эмоциональные, поэтому им можно простить все. И неважно – Успенская это или не Успенская. Главное, уметь прощать и делать это искренне, не натужно. А все остальное не имеет никакого значения», — резюмировал Киркоров.

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