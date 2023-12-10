Лера Кудрявцева предложила напоить Глызина, чтобы заставить певца танцевать

В новом выпуске шоу «Суперстар» Алексей Глызин выступил с хитом Рэя Чарлза «Hit the Road Jack» и набрал 5 возможных баллов из 8.

«Леша сделал все, что мог, безусловно. Понятно, что голосовой аппарат у джазменов устроен иначе. Может быть, Леше не стоило брать эту композицию», — предположил Сергей Соседов, критик и один из членов жюри.

К мнению критика присоединилась Лера Кудрявцева, которой тоже не очень понравился номер Глызина. При этом телеведущая обрадовалась тому, что шоураннеры не заставляют 69-летнего Глызина танцевать, так как певец не умеет этого делать.

«Я очень рада, что тебя, Леш, не ставят танцевать, просто тебе это не надо, и ты не умеешь это делать», — улыбнулась Кудрявцева.

В ответ на это музыкант пошутил, что танцует только под градусом. После чего телеведущая в шутку предложила хоть раз напоить Глызина, чтобы увидеть его танцевальные способности.

Ранее из шоу «Суперстар» выгнали еще одного конкурсанта.