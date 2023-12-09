«Я был уличный парнишка»: Кирилл Полухин о молодости в лихие 90-е

Актер, звезда сериала «Отмороженные» Кирилл Полухин рассказал о молодости в ответ на вопрос о «лихих 90-х». Его цитирует «Теленеделя».

«В общем-то, я вырос в это время. Это сейчас показывают в основном какой-то негатив, но много было и положительного, люди были добрее, внимательнее друг к другу», — сказал он, добавив, что в этот период жизни в стране «все сталкивались с беспределом, потому что не было возможности не сталкиваться» с ним.

Он также признался, что некоторых из его близких знакомых не стало в это время.

«Было, я был уличный парнишка. <...> Тогда так жили. Сейчас то понимаешь, что это не нормально, а тогда ты жил и жил. Было три сорта колбасы и один сыра, и люди считали, что это нормально, так и должно быть. Зарплата раз в три месяца. МММы все эти», — вспоминает Полухин.

По словам актера, он хотел бы отправиться в будущее, а не в прошлое.

«И не хочу окунаться в те воспоминания, что были в 90-е. Ностальгия по молодости, бесшабашности — вот по этому я скучаю. Но это уже все в прошлом», — заключил он.

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