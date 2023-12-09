Надежде Бабкиной «стало нехорошо» во время выступления перед участниками СВО

Народная артистка России Надежда Бабкина не падала в обморок на съемках, рассказал «Газете.Ru» PR-директор артистки Сергей Рябов. По его словам, артистке «стало нехорошо» во время во время выступления перед бойцами, вернувшимися из зоны СВО, из-за духоты в студии, но сознание она не теряла.

«Была съемка перед ребятами, приехавшими из зоны СВО, Надежда Георгиевна сказала эмоциональную речь, плюс духота в студии. Стало нехорошо. Но в обморок никто не падал. Сейчас артистка дома. Все хорошо», — сказал он.

9 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что Надежда Бабкина упала в обморок на съемках в студии телеканала «Звезда». По данным канала, съемочная группа вызвала скорую помощь, прибывшие медики привели артистку в сознание. Госпитализация ей не потребовалась.

В начале апреля 2020 года исполнительница попала в больницу с 80% поражением легких, ее ввели в искусственную кому. Бабкина говорила, что в тот момент видела «сияющий серебристый свет», а также ясно слышала голоса. Артистку выписали из клиники через месяц после госпитализации, она публично благодарила врачей и медперсонал, которые спасли ее. Певица отметила, что прошла длительную реабилитацию и сейчас ведет полноценный образ жизни.

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