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Вика Цыганова усомнилась в русскости сценического имени и стиля SHAMAN

Певица Вика Цыганова заявила, что SHAMAN одевается как немец 30-х годов

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Вика Цыганова в интервью «СтарХиту» рассказала о последнем разговоре с SHAMAN.

«Муж был свидетелем, SHAMAN сказал, что готов приехать к нам домой в гости, поговорить. А я у него спросила еще тогда, мол, почему он не Ярослав Дронов? Нам такие вот дроны нужны на фронте. И имя у него славянское, очень красивое. Какой еще «Шаман» в православной-то стране?» — высказалась Цыганова.

Цыганова с мужем также остались недовольны внешним видом певца, который, по их мнению, одевается как немец 30-х годов прошлого века. Вадим Цыганов выразил мнение, что SHAMAN следовало бы нарядить в традиционный русский кафтан. Он назвал супругу «лучшим кутюрье в национальном стиле» и добавил, что Цыганова могла бы заняться сменой имиджа коллеги.

Ранее Иван Янковский ответил на вопрос о кастинге во второй сезон «Слова пацана».

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