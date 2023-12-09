Подруга Пугачевой назвала причину отъезда певицы из России

Подруга и портниха певицы Аллы Пугачевой Любовь Аксенова в интервью MK.RU заявила, что артистка уехала из России ради заботы о детях.

По словам Аксеновой, Пугачева понимает, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) должен воспитывать их детей, если с ней что-то случится.

«Ей надо было в первую очередь о детях думать! Как она могла детей бросить? Алла считает, что отец есть отец. И он должен воспитывать их. Мало ли, что с ней завтра будет. С кем дети останутся?» — сказала подруга артистки.

По ее словам, что Пугачева «не верит в свое долголетие» из-за «кучи болячек».

При этом Аксенова отметила, что артистка вышла замуж за Галкина, потому что он «мозги запудрить умеет, как никто».

«Потом еще и история с детьми получилась», — добавила она.

Подруга певицы подчеркнула, что Пугачева всегда ценила душевность в отношениях, причем не только в любовных.

До этого актер Иван Охлобыстин заявлял, что ему жалко уехавшую из России певицу Аллу Пугачеву. При этом он признался, что простил бы артистку, если бы та решила вернуться на родину.

Ранее стал известен гонорар Максима Галкина за границей.