Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Подруга Пугачевой назвала причину отъезда певицы из России

MK.RU: подруга Пугачевой считает, что певица уехала за границу из-за детей

close
100%
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подруга и портниха певицы Аллы Пугачевой Любовь Аксенова в интервью MK.RU заявила, что артистка уехала из России ради заботы о детях.

По словам Аксеновой, Пугачева понимает, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) должен воспитывать их детей, если с ней что-то случится.

«Ей надо было в первую очередь о детях думать! Как она могла детей бросить? Алла считает, что отец есть отец. И он должен воспитывать их. Мало ли, что с ней завтра будет. С кем дети останутся?» — сказала подруга артистки.

По ее словам, что Пугачева «не верит в свое долголетие» из-за «кучи болячек».

При этом Аксенова отметила, что артистка вышла замуж за Галкина, потому что он «мозги запудрить умеет, как никто».

«Потом еще и история с детьми получилась», — добавила она.

Подруга певицы подчеркнула, что Пугачева всегда ценила душевность в отношениях, причем не только в любовных.

До этого актер Иван Охлобыстин заявлял, что ему жалко уехавшую из России певицу Аллу Пугачеву. При этом он признался, что простил бы артистку, если бы та решила вернуться на родину.

Ранее стал известен гонорар Максима Галкина за границей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами