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Леониду Агутину сделали операцию

Певец Леонид Агутин сообщил, что ему сделали операцию

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Телеграм-канал «Леонид Агутин»

Певец, композитор, музыкант Леонид Агутин вышел на связь с поклонниками после госпитализации. Фото из больницы он опубликовал в своем Telegram-канале.

Агутин рассказал, что ему сделали операцию из-за блуждающего тромба. Опасное состояние врачи обнаружили, когда музыкант приехал в больницу сделать обезболивающую блокаду перед концертом.

«Прям ходить не мог. Думал, растяжение. Сделали УЗИ, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили. Все прошло хорошо», — рассказал Агутин.

Пока, по словам музыканта, он остается в больнице под наблюдением врачей.

«Обещают, что это не надолго, а то я бездельничать не умею», — предупредил Агутин.

О госпитализации Агутина стало известно накануне. 3 января Агутин должен выступить в Сочи, 5 января — в Дубае. Эти концерты, как и предновогодние корпоративы Агутина, оказались под угрозой отмены.

Ранее дочь Натальи Штурм госпитализировали после пожара.

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