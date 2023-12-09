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Продюсер Рудченко раскритиковал музыкальный дебют дочери Джигана

Продюсер Рудченко заявил, что дочь Джигана подражает Инстасамке

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samoylovaaoxanaa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Продюсер Павел Рудченко назвал несуразным музыкальный дебют дочери Джигана и Оксаны Самойловой Ариелы. Об этом сообщает News.ru.

Рудченко заявил, что 12-летняя Ариела пытается подражать рэперше Инстасамке и имитирует ее исполнение. Продюсер назвал творчество дочери Джигана «непродающимся контентом» и «игрой малолетки».

В ноябре модель Самойлова сообщила, что ее старшая дочь Ариела пошла по пути отца и стала певицей. Жена Джигана назвала песню девочки «хитом».

Самойлова замужем за рэпером Джиганом с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю.

В декабре Самойлова пожаловалась, что злоумышленники подделали ее голос с помощью нейросети, чтобы продавать собственные курсы. Звезда назвала эту схему «скамом года». Она призналась, что сталкивается с подобным видом мошенничества впервые и не знает, что делать в подобной ситуации. Модель уверила, что не имеет к этому никакого отношения.

Самойлова показала сгенерированные аудиосообщения якобы от ее лица. В том же источнике мошенники воссоздали образ Ольги Бузовой, которая якобы оставила положительный видеоотзыв о курсах.

Ранее Пригожин похвалил Лободу за новую песню на русском языке.

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