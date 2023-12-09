Звезда «Восьмидесятых» намекнула на изменения в личной жизни

Актриса Наталья Земцова намекнула на перемены в личной жизни. Об этом сообщает «Пятый канал».

Земцова не стала прямо отвечать, есть ли у нее новый возлюбленный. Звезда захотела оставить вопрос открытым «до следующего интервью».

«Все сложно, как статус во «ВКонтакте», — заявила артистка.

Земцова воспитывает сына Ивана от гитариста Uma2rman Сергея Кристовского. В 2022-м актриса призналась, что развелась с музыкантом. Она объяснила, что брак рухнул из-за ее профессии. По словам звезды, пара должна быть как единомышленники, а бывший муж отказывался разделять ее интересы. Однако артисты сохранили дружеские отношения. Земцова не препятствует общению сына с отцом.

Наталья Земцова наиболее известна по проектам «Восьмидесятые» и «Эпидемия». В ее фильмографии более 30 ролей. Она снялась в таких картинах, как «Кухня», «Чикатило», «Инсомния», «Многоэтажка».

В ноябре Земцова призналась, что верит в потусторонние силы и духов. Она уверена на «100%», что призраки существуют. В качестве доказательства артистка привела в пример, что в доме что-то неожиданно падает или пропадает.

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