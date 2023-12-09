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Звезда Comedy Club рассказал о любви к Евгению Петросяну

Комик Андрей Бебуришвили заявил, что он любил Петросяна в юности

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LABELSMART/YouTube

Комик Андрей Бебуришвили признался в интервью с фигуристкой Евгенией Медведевой, что в юности любил творчество юмориста Евгения Петросяна.

Бебуришвили рассказал, что в детстве его очень сильно смешили выступления Петросяна. Ему нравилась пародия комика на современных отечественных рэп-исполнителей, а также его визуальная комедия.

«И еще когда он вышел с костылями, начинал говорить, и у него зубы выпадали без конца. И это было минуту. Уже шутка сработала, но он минуту ее делал, и я все равно смеялся», — вспомнил артист.

Бебуришвили также считал Михаила Галустяна, участников Comedy Club, Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом), Алексея Смирнова, Ирину Мягкову, Юлию Ахмедову своими кумирами юмора в юности.

В июне 2023 года Бебуришвили сыграл свадьбу с беременной возлюбленной Марией. Его жена — основательница книжного клуба. На торжестве присутствовали комики Тамби Масаев, Илья Макаров, Гураам Амарян, Игорь Джабраилов и Александр Ваш.

В августе Бебуришвили стал отцом. У комика родилась дочь. Юморист признался, что жена попросила его еще не раскрывать имя малышки.

Ранее стало известно о налоговых долгах Петросяна.

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