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В Эрмитаже предложили новую практику доступа к шедеврам мирового искусства

Глава Эрмитажа Пиотровский предложил практику ограниченного доступа к шедеврам

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что доступ к шедеврам мирового уровня, подобным «Моне Лизе», необходимо ограничить. Об этом он рассказал изданию РБК.

По его словам, к подобным произведениям искусства посетителей музеев необходимо допускать группами.

«К таким полотнам нужно пускать группами. Со временем все должны прийти к практике ограниченного доступа, как это организовано с «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи в Милане. К раке Александра Невского, например, будет такой ограниченный доступ. Так же должно быть с «Моной Лизой», — пояснил Пиотровский.

Он также добавил, что уровень посещаемости Эрмитажа вернулся к допандемийному, так как публика «в силу известных обстоятельств реже ездит на Мальдивы и чаще ходит в музей».

До этого Пиотровский называл условия возобновления зарубежных выставок в Эрмитаже.

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