Мишель Пфайффер рассказала, как получила в глаз во время игры с друзьями

Актриса Мишель Пфайффер рассказала, как получила синяк под глазом во время игры с друзьями в пиклбол (микс бадминтона, тенниса и настольного тенниса). Об этом она поговорила на шоу актрисы Дрю Бэрримор.

По словам Пфайффер, она играла в пиклбол с сестрами Диди и Лори и их друзьями.

«Мяч прилетел мне в глаз. Сначала я подумала, что снова не попаду к Дрю! Прилетело мне от друга Лори. Он, конечно, был в ужасе. Не мог со мной говорить, не мог даже смотреть на меня», — посмеялась 65-летняя актриса.

В прошлый раз Мишель Пфайффер не попала на шоу Бэрримор из-за ячменя под глазом.

Синяк под глазом Пфайффер показала в начале декабря.

Пфайффер процитировала популярный слоган пиклбола, который, в свою очередь, цитирует высказывание 33-го президента США Гарри Трумэна: «Не выносишь жару — убирайся из кухни». Оно означает, что нужно делегировать задачу другим, если не справляешься сам.

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