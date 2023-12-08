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«Барби» и «Аквамен» поборются на «Оскаре» за лучшие визуальные эффекты

Фильм «Оппенгеймер» не попал в шорт-лист «Оскара» за лучшие визуальные эффекты

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Universal Studios

Американская киноакадемия предоставила шорт-лист из 20 фильмов, которые поборются на премии «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты». Об этом сообщает Variety.

В числе финалистов много крупнобюджетных супергеройских фильмов: три от Marvel Studios («Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Стражи Галактики. Часть 3», «Капитан Марвел 2») и столько же от Warner Bros. — «Аквамен и потерянное царство», «Барби» и «Вонка».

Компания Walt Disney Pictures упоминается в шорт-листе дважды, благодаря фильмам «Индиана Джонс и Колесо судьбы» и «Создатель» от 20th Century Studios.

Еще в категории выставлены три фильма от Paramount Pictures («Подземелья и драконы: Честь среди воров», «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» и «Трансформеры: Восхождение Звероботов»), а также от Netflix — «Дайана Найэд», «Мятежная Луна: Дитя огня», «Общество снега».

Variety подчеркивает, что сюрпризом в этом году стали такие номинанты, как спортивная «Парни в лодке» от Джорджа Клуни и боевик «Годзилла: Минус один».

Помимо этого, в шорт-лист вошли «Наполеон» Ридли Скотта, анимационный фильм «Человек-паук: Паутина вселенных», «Бедные-несчастные» и новая работа Мартина Скорсезе «Killers of the Flower Moon».

При этом, подчеркивает Variety, Американская киноакадемия решила не выдвигать фильм «Оппенгеймер» в этой категории.

Следующий раунд голосования начнется 14 декабря, финальный список огласят 23 января. 96-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 10 марта.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес сыграет у режиссера «Сумерек».

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