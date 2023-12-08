Максакова* о Волочковой: «Давно стерла свою личность»

Оперная певица Марина Максакова (признана в РФ иностранным агентом) считает, что балерина Анастасия Волочкова спивается. Ее слова передает «СтарХит».

«Я вообще без всякого удовольствия об этом говорю. Она давно стерла свою личность. Она ходит на балкон за белым вином вместо воды», — заявила исполнительница.

По словам Максаковой, экс-солистка Большого театра злоупотребляет алкогольными напитками уже на протяжении 10 лет. Все началось, отмечает певица, когда Волочкову «уничтожил» ее бывший возлюбленный миллиардер Сулейман Керимов.

«Ей бы тогда бежать в какой-нибудь Лондон, но она посчитала, что она вся из себя и ее все везде ждут <...> Как вы видите, Анастасия, несмотря на свой изнурительный график, продолжает шокировать теперь уже настоящим уродством, которое стало следствием пережитых травм», — сказала Максакова.

В конце ноября Марину Максакову снова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента. Минюст РФ внес оперную певицу в список иноагентов в мае 2023 года. В настоящее время она проживает за пределами России.

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