Шоумен Зверев рассказал, что персиковый цвет идет не всем

Шоумен Сергей Зверев в комментарии РИА Новости не согласился с выбором Pantone персикового цветом года. Он считает, что этот цвет полнит и идет немногим женщинам.

«Сейчас надо напомнить этой организации, что следующий год будет годом зеленого дракона. Поэтому персиковый вообще не в тему, это очень опасный цвет. Он идет очень маленькому проценту женщин», — отметил шоумен.

По мнению Зверева, можно было бы выбрать благородный изумрудный с переходом на красное, желтое золото.

«То, что идет одному человеку, может категорически не идти другому», — добавил он.

Институт цвета Pantone 7 декабря объявил главный цвет будущего года, им стал персиковый Pantone 13-1023 Peach Fuzz. По версии Pantone, этот цвет оказывает влияние на разработку продуктов и решения о покупке во многих отраслях, в том числе на моду, мебель для дома и промышленный дизайн, а также упаковку продуктов и графический дизайн. Оттенок выбрали специалисты, которые путешествуют по всему миру, изучая моду и дизайн и предсказывая, что будет актуально дальше.

Ранее институт цвета Pantone показал оттенки Недели моды в Нью-Йорке.