«Иванушки International» призвали Сергея Жукова не отдавать пятого ребенка на сцену

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Солисты группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев поздравили певца Сергея Жукова с пополнением в семье. Об этом сообщает News.ru.

Кирилл Андреев пожелал, чтобы малыш вырос здоровым и талантливым. Он также призвал Жукова не отдавать ребенка на сцену.

«Пускай он будет хорошим врачом, юристом, только не артистом», — заявил Андреев.

Туриченко назвал Жукова крутым музыкантом и замечательным бизнесменом.

«С уважением споем на свадьбе твоего сына через 18 лет. Дотянем», — обратился к солисту «Руки Вверх!» Туриченко.

7 декабря Сергей Жуков стал отцом в пятый раз. У него с женой Региной родился сын.Имя малыша неизвестно.

Сергей Жуков женился на экс-участнице группы «ВИА Сливки» Регине Бурд в 2007 году. У пары трое детей: Ника, Энджел и Мирон.

У Жукова также есть дочь Александра, которая родилась в браке Еленой Добындо в 2001 году. Певец расстался с первой супругой в 2005 году.

В ноябре 2023 года дочь Жукова Ника призналась, что трижды сменила школу из-за травли одноклассников.

Ранее фронтмен «Руки Вверх!» рассказал, почему отказывается от выступлений в Новый год.