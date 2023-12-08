«Иванушки International» призвали Сергея Жукова не отдавать пятого ребенка на сцену

Солисты группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев поздравили певца Сергея Жукова с пополнением в семье. Об этом сообщает News.ru.
Кирилл Андреев пожелал, чтобы малыш вырос здоровым и талантливым. Он также призвал Жукова не отдавать ребенка на сцену.
«Пускай он будет хорошим врачом, юристом, только не артистом», — заявил Андреев.
Туриченко назвал Жукова крутым музыкантом и замечательным бизнесменом.
«С уважением споем на свадьбе твоего сына через 18 лет. Дотянем», — обратился к солисту «Руки Вверх!» Туриченко.
7 декабря Сергей Жуков стал отцом в пятый раз. У него с женой Региной родился сын.Имя малыша неизвестно.
Сергей Жуков женился на экс-участнице группы «ВИА Сливки» Регине Бурд в 2007 году. У пары трое детей: Ника, Энджел и Мирон.
У Жукова также есть дочь Александра, которая родилась в браке Еленой Добындо в 2001 году. Певец расстался с первой супругой в 2005 году.
В ноябре 2023 года дочь Жукова Ника призналась, что трижды сменила школу из-за травли одноклассников.
Ранее фронтмен «Руки Вверх!» рассказал, почему отказывается от выступлений в Новый год.