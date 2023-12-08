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В США продали артефакт эпохи Мао Цзэдуна

На аукционе в США продали меню банкета с подписью Мао Цзэдуна за $275 тыс.

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Русская семерка/russian7.ru

На аукционе в США продали меню банкета с подписью лидера Китая Мао Цзэдуна за $275 тыс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аукционный дом RR Auction.

«Меню исторического банкета 1956 года с первого государственного визита делегации Пакистана в Китай, подписанное Мао Цзэдуном, Чжоу Эньлаем и другими влиятельными китайскими государственными деятелями… Продано за: 275 тысяч долларов», — указано в сообщении дома.

Тогда, в 1956 году, стороны заключили соглашение об обмене угля из Китая на пакистанский хлопок индустриальное развитие и обучение инженеров.

Согласно меню, членов пакистанской делегации тогда угощали консоме из ласточкиного гнезда, акульим плавником в соусе, уткой по-пекински, кремом из грецкого ореха и фиников и другими блюдами.

До этого жительница Австралии продала картину за $200 и только после узнала, что ее стоимость более $50 тысяч.

Ранее семья узнала, что картина в их доме стоит несколько миллионов долларов.

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