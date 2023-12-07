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Дженнифер Лопес сыграет у режиссера «Сумерек»

Певица Дженнифер Лопес снимется в фильме режиссера «Сумерек»

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Певица и актриса Дженнифер Лопес сыграет в киноадаптации бродвейского мюзикла «Поцелуй женщины-паука» 1933 года. Об этом сообщает Variety.

Действие оригинальной постановки происходит в аргентинской тюрьме в 1981 году. По сюжету два заключенных пытаются вместе ужиться, а один из них придумывает в своей голове сюжеты фильмов ужасов при участии женщины-паука.

Режиссером картины выступил Билл Кондон, известный по фильму «Сумерки Сага: Рассвет». Съемки запланированы на весну 2024 года.

Мюзикл «Поцелуй женщины-паука» основан на романе Мануэля Пуига. Впервые его экранизировали в 1985 году — тогда актер Уильям Херт («Мстители: Война бесконечности») получил премию «Оскар».

Недавно Лопес поцеловалась на премии со своим супругом Беном Аффлеком. Актер впервые сделал певице предложение руки и сердца в 2002 году, однако свадьба, запланированная на 2003-й, так и не состоялась. В 2021-м звезды возобновили свои отношения, а в апреле 2022-го повторно обручились.

Ранее сообщалось, что Энтони Хопкинс перевоплотился в основателя психоанализа в трейлере «По Фрейду».

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