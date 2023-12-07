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София Вергара получила охранный ордер от сталкера

Актриса София Вергара получила охранный ордер от влюбленного преследователя

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Richard Shotwell/Invision/AP

Колумбийско-американская актриса София Вергара получила временный охранный ордер, ограничивающий контакты с ней ее влюбленного преследователя. Об этом сообщает The Sun.

В судебных документах 51-летняя звезда указала на «агрессивные домогательства» 34-летнего Грегори Брауна, из-за которых она испытывает страх, тревожность и стресс.

Сам Браун, утверждается в документах, уверен, что его с Вергарой связывают «романтические и семейные отношения».

«Ментально нестабильный сталкер ошибочно верит, что лично знает ее. Браун одержимо преследует истицу и представляет для нее угрозу», — отмечают адвокаты актрисы.

В июле, рассказала звезда в иске, Браун отправился на прогулку по горам, чтобы через них добраться до ее дома в Лос-Анджелесе, а когда увидел актрису, закричал: «Ты моя».

Брауну предписано держаться на расстоянии как минимум 30 метров от актрисы.

Накануне мать певицы Бритни Спирс подала иск против преследователя, который попытался втереться в доверие к ней и ее подругам.

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