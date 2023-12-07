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«Разбивает сердце»: Джулия Робертс о трагедии с Мэттью Перри

Актриса Джулия Робертс заявила, что трагедия с Мэттью Пэрри разбила ей сердце

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Warner Bros.

Актриса Джулия Робертс впервые высказалась о трагедии с ее экс-бойфрендом — актером Мэттью Перри (1969-2023). Ее цитирует Entertainment Weekly.

«Шлю только добрые пожелания его коллегам. Они так хорошо приняли меня как эпизодического персонажа, было очень весело», — вспоминает она о том, как снималась в одном из эпизодов сериала «Друзья» вместе с Перри в 1996 году.

«Внезапная потеря такого еще молодого человека разбивает сердце. Я думаю, это заставляет нас всех ценить то, что у нас есть, продолжать идти по жизни с позитивом», — сказала Робертс.

Отсылки к «Друзьям» есть в новом фильме Джулии Робертс — апокалиптическом триллере «Оставь мир позади».

Накануне актриса Джулия Робертс дала бьюти-совет 19-летней себе в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

«Стой ровно. Все будет хорошо — и не выщипывай брови», — заявила она.

Ранее Глеб Матвейчук рассказал, почему маленьким детям полезно ходить в театральную студию.

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