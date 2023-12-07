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Сергей Соседов рассказал, с кем планирует встречать Новый год

Критик Сергей Соседов признался, что встретит Новый год с мамой

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Пресс-служба «НТВ»/Личный архив

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в беседе с «Пятым каналом» признался, что планирует встретить Новый год с мамой.

«Это рабочие дни. Мы всегда, всю жизнь, мама и папа — когда папа еще был жив — всегда много хлопотали. Там только в половину двенадцатого, дай бог, успеваешь. А иногда и прямо без двадцати минут успеваешь что-то сделать: вышел из ванны, остается десять минут, уже надо шампанское открывать», — вспомнил Соседов.

По словам критика, несколько раз ситуация складывалась таким образом, что Новый год уже вот-вот наступит, а он все не может открутить пробку от шампанского. При этом он подчеркнул, что подготовка к празднику у них в семье обычно начинается с самого утра.

Накануне лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что традиционно встречает Новый год с семьей, отказываясь от всех корпоративов. По словам артиста, ему неважно, за какую сумму его пригласят выступить в новогоднюю ночь — под бой курантов он всегда находится с семьей.

Ранее стало известно, сколько денег потеряла Лобода после отказа выступать в России.

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