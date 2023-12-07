В Совфеде оценили сериал «Слово пацана»

Сенатор Иван Евстефеев на заседании Совета Федерации заявил, что сериал «Слово пацана» позволяет россиянам узнать больше об историческом прошлом страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Сериал «Слово пацана» информирует зрителей о тех временах. На мой взгляд, это хорошо, что в нашей стране снимают фильмы и сериалы, которые заставляют зрителей размышлять, спорить и дискутировать. Это история нашей страны, какой бы она ни была, это часть нашей жизни, это — факт», — подчеркнул Евстефеев.

Он уточнил, что посмотрел уже выпущенные серии. Сенатор признался, что «Слово пацана» напомнило ему о других проектах, вызвавших общественный резонанс в свое время, — «Школа», «Бригада», «Чучело». Евстефеев считает, что шоураннеры проекта хотели показать людям исторические реалии того времени.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября, а заключительный эпизод должен выйти 21 декабря.

Ранее Niletto осудил тренд на подражание сериалу «Слово пацана».