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В Совфеде оценили сериал «Слово пацана»

Сенатор Иван Евстефеев заявил, что «Слово пацана» отражает исторические реалии

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Сенатор Иван Евстефеев на заседании Совета Федерации заявил, что сериал «Слово пацана» позволяет россиянам узнать больше об историческом прошлом страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Сериал «Слово пацана» информирует зрителей о тех временах. На мой взгляд, это хорошо, что в нашей стране снимают фильмы и сериалы, которые заставляют зрителей размышлять, спорить и дискутировать. Это история нашей страны, какой бы она ни была, это часть нашей жизни, это — факт», — подчеркнул Евстефеев.

Он уточнил, что посмотрел уже выпущенные серии. Сенатор признался, что «Слово пацана» напомнило ему о других проектах, вызвавших общественный резонанс в свое время, — «Школа», «Бригада», «Чучело». Евстефеев считает, что шоураннеры проекта хотели показать людям исторические реалии того времени.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября, а заключительный эпизод должен выйти 21 декабря.

Ранее Niletto осудил тренд на подражание сериалу «Слово пацана».

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