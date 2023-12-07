Вдова Градского ответила на обвинения его старших детей

Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко в интервью NEWS.ru ответила на публичные обвинения в свой адрес со стороны старшего сына артиста Даниила, его дочери Марии и бывшей супруги Ольги в несправедливом, по их мнению, разделе имущества.

«Я не только вдова Александра Борисовича Градского, но и мать наших несовершеннолетних сыновей Александра и Ивана, на защиту которых я обязана встать, поскольку защитить их больше некому. Пришло время прервать молчание и встать на защиту доброго имени нашей семьи, чести и достоинства» — подчеркнула Коташенко.

Она также отметила, что ее обвиняют не только «в присвоении львиной доли наследства», но и в том, что старших детей Градского «затаскали по судам», не идя на мировое соглашение.

«Я никогда не подавала в суд на Даниила и Марию Градских. Это их мама — Градская (Фартышева) Ольга Семеновна подала в суд на меня и на наших с Александром Борисовичем несовершеннолетних детей. Она потребовала выделить ей «супружескую долю» в наследстве, пытаясь уменьшить долю младших сыновей Александра Борисовича. Старшие дети ей активно в этом помогают, хотя формально они являются ответчиками по делу», — рассказала собеседница издания.

Напомним, осенью на канале «Россия» вышла серия программ «Прямой эфир», посвященных браку Градского (1949 — 2021) и Коташенко.

24 ноября стало известно, что родственники Градского поспорят в суде о праве на наследство композитора. В Тверской районный суд Москвы поступили апелляционные жалобы от третьей супруги метра Ольги, а также сына и дочери артиста. Разбирательство о праве на наследство будет проходить в Московском городском суде, однако дата заседания пока не назначена.

Ранее суд отказал третьей жене Градского в вопросе наследства.