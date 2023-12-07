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Зимний музыкальный фестиваль «Зарядье» открылся в Москве

В Москве стартовал II Московский зимний музыкальный фестиваль

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«Московский концертный зал «Зарядье»

В Москве открылся II Московский зимний музыкальный фестиваль «Зарядье». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концертного зала «Зарядье».

«Новогодняя жизнь столицы обогатилась еще одной замечательной традицией. В этом году фестиваль порадует нас музыкально-литературными спектаклями по произведениям русских классиков и инструментальными пьесами на основе поэзии и прозы», — рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Основными темами фестиваля названы танец и слово. В его музыкальную программу вошли симфоническая, барочная, камерная, вокальная музыка, джаз, спектакли-концерты, проекты для детей и семейной аудитории. Перед гостями выступят Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Дмитрий Синьковский, Игорь Бутман, Страдивари-ансамбль Мариинского театра, Евгений Миронов, Марина Александрова, Евгений Князев и др.

Откроет фестиваль премьера мультижанрового спектакля «Нунча» по новелле Максима Горького в постановке хореографа Аллы Сигаловой. Петербургский коллектив musicAeterna Dance впервые выступит в Москве, представив физическую драму okho на музыку Я. Ксенакиса и Дж. Томпкинса. Впервые будет поставлен задуманный в начале XX века, но так и не осуществленный проект дягилевской антрепризы, балета «Литургия».

Завершит фестиваль «Зарядье» новогодняя премьера балета «Щелкунчик» в постановке хореографа Владимира Варнавы, драматурга Валерия Печейкина и режиссера Дмитрия Пуговкина.

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