Голливудская звезда рассказала об эмоциональном насилии Кэри Гранта

Актриса Дайан Кэннон рассказала об эмоциональном насилии со стороны голливудской звезды, ее бывшего мужа Кэри Гранта (1904-1986). О своей книге воспоминаний «Дорогой Кэри: моя жизнь с Кэри Грантом» она побеседовала с Page Six.

По словам 86-летней Кэннон, недавно она просматривала свои бумаги и наткнулась на воспоминания об экс-супруге.

«Я нашла некоторые записки от него, которые были такими милыми, и поняла, почему я в него влюбилась. Мне было трудно писать книгу, выбирать, что говорить, что нет. Кэри обожало столько людей, я не хотела снимать с них розовые очки... Мои ненадолго исчезали, любопытно, что они снова на мне», — сказала она.

В книге, легшей в основу нового мини-сериала о Гранте «Арчи», актриса призналась, что Гранта выводили из себя бытовые мелочи.

«Он ходил за мной по дому, перечисляя мои недостатки. Я не поставила подставку под стакан. Я криво припарковала машину. Я не должна быть такой приветливой с почтальоном, потому что он подумает не то, или с горничной, потому что нужно соблюдать дистанцию», — написала Кэннон.

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