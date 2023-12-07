«Никто не дерется, все живут дружно»: звезда «Слова пацана» обратился к зрителям

Актер Ярослав Могильников, исполнивший в популярном сериале «Слово пацана: Кровь на асфальте» роль Ералаша, призвал фанатов сериала заниматься саморазвитием. Он обратился к зрителям в своем Telegram-канале.

Он порекомендовал поклонникам не романтизировать сложное время, о котором рассказывает сериал.

«Вы посмотрите, как хорошо на улицах, никто не дерется, все живут дружно, развиваются, любят семью, помогают друг другу. Я, и тем более наши родные, не хотим, чтобы то, что было раньше, появлялось в наше время, потому что то время (80-90-е) было очень страшное. Давайте будем думать головой и лучше займемся саморазвитием, нежели созданием каких-то группировок и банд», — высказался он.

Накануне звезда «Папиных дочек» Александр Самойленко высказался о работе сына в сериале «Слово пацана». Актер также признался, что Александр бросил учебу в театральном институте.

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