Тетя мальчика, танцевавшего на концерте SHAMAN: родители в шоке, ребенок в недоумении

В сети появилось видео, на котором спикер Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников под песню «Я русский» гладит по голове танцующего мальчика на концерте певца SHAMAN в Иркутске. Тетя ребенка рассказала «Газете.Ru», что инициативу чиновника мальчик принял «достойно», без криков. Также она сообщила, что ребенок поет песни SHAMAN после каждого пробуждения.

«Он и в Tik-Tok тоже очень популярный благодаря тому, что я выкладывала видео, когда он дома просто пел. Он просто обожает SHAMAN, наизусть все треки знает. Сейчас видео завирусилось, естественно, родители в восторге, в шоке, ребенок тоже в недоумении. Каждый день ложится — поет, встанет с утра — тоже включит SHAMAN. Сестра не хочет, чтобы он пел. Она против, а ребенок горит желанием. Я хочу его как-то куда-то отдать, может, без спроса мамы, потому что ребенок прям просится. На похвалу [чиновника] он отреагировал достойно, без каких-то всплесков, криков, спокойно. То, что его пытались усадить, он с достоинством принял. Он понимает, что где-то там нельзя близко к сцене подходить, но вот не может ребенок, он гиперактивный, ему надо, и он все равно будет стоять до последнего, даже если его охрана выведет. Он даже будет у входа танцевать и петь его песни», — сказала она.

Мать мальчика Анна в беседе с «Газетой.Ru» уточнила, что у него была мечта попасть на концерт исполнителя. По словам женщины, ее сын расстроился, что SHAMAN лично не обратил внимания на танцующего ребенка.

«SHAMAN он слушает уже года два, как про него стало слышно, когда вышла песня «Встанем». Он только его и слушает. У него мечта была сходить на концерт, он попал. У него в принципе музыкальный талант, он любит петь, танцевать. Я не думала, что это будет так сильно замечено на камеру. Положительно отношусь, конечно. Единственное, он не совсем был рад, что его не заметил SHAMAN, а так все хорошо. Он говорил, что ему понравилось, что на него все смотрели, снимали. Он много раз говорил, что хотел бы спеть на большую аудиторию, на сцене. От SHAMAN передали фотографию с автографом и футболку на концерте. SHAMAN охране передал, чтобы они отдали мальчику. Он сам не подходил, просто попросил охрану», — добавила она.

6 декабря спикер Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников опубликовал видео, на котором маленький мальчик танцует под песню «Я русский» на концерте исполнителя SHAMAN. На кадрах видно, что во время танца Ведерников гладит мальчика по голове.

В беседе с изданием «Подъем» Ведерников объяснил, что ему захотелось похвалить ребенка — «рука потянулась сама». В Заксобрании Иркутской области также заявили, что сейчас ищут его родителей, чтобы вручить мальчику подарок к Новому году.

Ранее SHAMAN рассказал, о чем говорит при встрече с Григорием Лепсом.