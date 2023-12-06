Бывшая невеста Шаляпина рассказала о своем новом возлюбленном

Модель и бывшая невеста Прохора Шаляпина Ольга Сан в беседе с PROZvezd раскрыла личность нового возлюбленного.

По словам модели, ее новым избранником стал стилист Александр Данилов. Девушка отметила, что ее кавалер так же, как и она, любит посещать мероприятия с маленьким чемоданчиком: Сан носит там платья и украшения, а Данилов — шампуни и лаки. Модель призналась, что в отличие от Шаляпина ее новый бойфренд младшее нее — ему всего 34 года.

«Саша, как я, очень любит животных. Он мне пообещал, что мы скоро вместе отправимся в Дубай и откроем там свой салон красоты. Я возьму с собой своего любимого кота Ларса. Саша сказал, что будет регулярно нас с моим питомцем кормить красной и черной икрой!» — подчеркнула Сан.

Она пожаловалась, что в определенный момент певец не поддержал ее. Сан нужно было расследовать уход отца из жизни и разбираться с наследством. Сейчас ее в этом поддерживает Данилов.

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