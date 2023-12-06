В Омске остановили продажу билетов на ледовое шоу Навки «История любви Шахерезады»

В Омске временно приостановили продажу билетов на большое ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Об этом NGS55 рассказал организатор шоу Роман Семенов.

По словам собеседника издания, организаторы решили временно приостановить продажу билетов, так как шоураннеры все еще не определились, кто будет играть одну из главных ролей в постановке. На роль Богини на сайте спектакля заявлены фигуристки Камила Валиева, Алина Загитова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Он пояснил, что спортсмены могут меняться ролями, так как у каждого индивидуальный график соревнований и других гастролей.

«Мы бы хотели видеть Камилу Валиеву или Анну Щербакову в главной роли. Возможно, кого-то и меньшего ранга. Она должна определиться в течение недели, и тогда мы возобновим продажу», — резюмировал Семенов.

Татьяна Навка — олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы и трехкратная чемпионка России.

Ранее Долина пожаловалась на проблемы с голосом после концерта.