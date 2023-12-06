Александр Лазарев заявил о намерении работать «на два дома» после назначения на новую должность

Актер Александр Лазарев в разговоре с РИА Новости признался, что будет совмещать работу в двух театрах после назначения на должность главного режиссера Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА).

«Я остаюсь артистом «Ленкома», работаю здесь (в ЦАТРА. — «Газета.Ru») в качестве режиссера, мне все это интересно. Я надеюсь, что это мне по плечу. Я человек традиционный, в какой-то степени консервативный, и поэтому «Ленком» — это, конечно, мой дом. Я с ним расставаться не собираюсь», — заверил Лазарев.

При этом ЦАТРА он также назвал своим домом, так как отслужил там два года, когда отдавал долг Родине. Лазарев признался, что пока не может «громко» заявлять о своих планах на новой должности, но подчеркнул, что не собирается ломать устои и традиции театра.

Театр Российской Армии начал работу 6 февраля 1930 года. В разные годы его режиссерами были Юрий Завадский, Александр Дунаев, Ростислав Горяев, Юрий Еремин, Леонид Хейфец, Борис Морозов. Последний занимал пост с 1995 по 2022 год.

Ранее Шарлот через силовиков извинился перед SHAMAN и Мизулиной.